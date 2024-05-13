Экс-владельцы ЧЭМК попросили приостановить исполнение судебных актов

Юрий и Людмила Антиповы подали ходатайство о приостановке судебных актов по ЧЭМК. Ранее апелляционная инстанция отказала в аналогичном ходатайстве другим ответчикам

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов, его супруга Людмила и сын Михаил подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области, следует из карточки дела.

Юрий и Людмила Антиповы также просят приостановить исполнение судебных актов по ЧЭМК.

На прошлой неделе, 7 мая, Юрий Антипов обжаловал решение Арбитражного суда о взыскании 105 млрд руб. по иску Генпрокуратуры и об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были семья Антипова, группа «Ариант» и аффилированные с ней лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы. Жалобу, как следует из картотеки, должны рассмотреть 31 мая.

Кретов и ГК «Ариант» ранее тоже подавали ходатайство с требованием о приостановлении судебных актов, но арбитражный суд отказал, отмечает «Право.ру». Мотивы принятого решения не разглашались: дело рассматривали в закрытом режиме, поэтому судебные акты по нему не публикуют.

Группу «Ариант» в 1990-х основали Юрий Антипов и Александр Аристов, тогда же они получили контроль над ЧЭМК. В феврале 2024-го суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации заводов комбината и решил вернуть их в пользу государства. В ЧЭМК подчеркивали, что процесс происходил по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».

В апреле, как обратил внимание РБК, в собственность государства перешли крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант», владельцем которых была ГК «Ариант».