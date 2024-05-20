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Политика ,  
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Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене Санчеса

Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене премьера Санчеса
В прошлом месяце против жены испанского премьера было начато антикоррупционное расследование, о чем в ходе своего выступления напомнил Милей, также обвинив в коррупции Санчеса. МИД Испании после этого отозвал посла из Аргентины
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Juan Ignacio Roncoroni / EPA / ТАСС)

Испания отозвала своего посла в Аргентине Марию Хесуса Алонсо после того, как аргентинский президент Хавьер Милей обвинил жену премьера Испании Педро Санчеса Бегунью Гомес в коррумпированности. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, видеозапись его выступления опубликована на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — сообщил Альбарес.

Он подчеркнул, что высказывания аргентинского лидера недопустимы и беспрецедентны в контексте международных отношений. «Испания требует от господина Милея публичных извинений», — подчеркнул министр.

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Педро Санчес

19 мая Милей в ходе своего выступления на мероприятии «Europa Viva 24» заявил, что политика социализма ведет к «рабству или смерти», а затем обвинил в коррумпированности испанского премьер-министра и его супругу. «Если у него [Педро Санчеса] коррумпированная жена, он тоже становится грязным», — сказал аргентинский лидер.

Месяцем ранее испанский суд начал следственные действия в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом «Чистые руки», который признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования. По данным газеты El Confidencial, дело касается отношений Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.

После начала расследования против жены Санчес отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. В конце апреля премьер заявил, что не покинет свой пост. «Я решил продолжить с большей силой, если это возможно, [работать] во главе правительства Испании», — сказал политик.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Испания Хавьер Милей отзыв посла Аргентина коррупция

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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сформировать наследство
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