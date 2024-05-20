Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене Санчеса
Испания отозвала своего посла в Аргентине Марию Хесуса Алонсо после того, как аргентинский президент Хавьер Милей обвинил жену премьера Испании Педро Санчеса Бегунью Гомес в коррумпированности. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, видеозапись его выступления опубликована на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).
«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — сообщил Альбарес.
Он подчеркнул, что высказывания аргентинского лидера недопустимы и беспрецедентны в контексте международных отношений. «Испания требует от господина Милея публичных извинений», — подчеркнул министр.
19 мая Милей в ходе своего выступления на мероприятии «Europa Viva 24» заявил, что политика социализма ведет к «рабству или смерти», а затем обвинил в коррумпированности испанского премьер-министра и его супругу. «Если у него [Педро Санчеса] коррумпированная жена, он тоже становится грязным», — сказал аргентинский лидер.
Месяцем ранее испанский суд начал следственные действия в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом «Чистые руки», который признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования. По данным газеты El Confidencial, дело касается отношений Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.
После начала расследования против жены Санчес отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. В конце апреля премьер заявил, что не покинет свой пост. «Я решил продолжить с большей силой, если это возможно, [работать] во главе правительства Испании», — сказал политик.
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