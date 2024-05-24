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Милей назвал премьера Испании лжецом, трусом и посмешищем

Милей назвал премьера Испании лжецом и трусом в ответ на отзыв посла
Хавьер Милей обвинил Педро Санчеса во вмешательстве в дела Аргентины и трусости. Скандал между Мадридом и Буэнос-Айресом продолжается с начала мая, когда в испанском Минтрансе предположили, что Милей употреблял некие вещества
Хавьер&nbsp;Милей
Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Президент Аргентины Хавьер Милей, комментируя дипломатический скандал с Испанией в эфире канала La Nación+, назвал премьера страны Педро Санчеса «некомпетентным, лжецом и трусом».

По словам президента, Санчес «вмешался в аргентинскую политику, сыграв роль в избирательной кампании» (цитата по El Pais), поскольку поддерживал соперника Милея на выборах осенью 2023 года — бывшего министра экономики Серхио Массу.

«Он [Санчес] нападал на меня всеми возможными способами, а когда я ответил абстрактно, он почувствовал, что его атакуют, и использовал государственный аппарат, чтобы ответить мне в ущерб прекрасным отношениям между народами Испании и Аргентины», — сказал Милей и назвал испанского премьера «посмешищем Европы в дипломатических вопросах».

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Мария&nbsp;Хесус Алонсо

Отношения Мадрида и Буэнос-Айреса резко ухудшились после вступления Милея в должность президента в декабре 2023-го. Аргентинский президент публично поддерживал правую национально-консервативную партию Испании Vox, которая выступает против иммиграции, а Санчес — лидер Социалистической партии.

В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте на фоне резких высказываний Милея предположил, что тот употреблял некие вещества во время прошлогодней избирательной кампании. В офисе аргентинского президента осудили слова Пуэнте и в ответ заявили, что Санчес «ставит под угрозу безопасность испанских женщин, допуская нелегальную иммиграцию», а его политика принесла в страну «смерть и нищету». Помимо того, Милей обвинил премьера Испании и его жену Бегонию Гомес в коррумпированности.

Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине Марию Хесуса Алонсо. Мадрид потребовал публичных извинений от Буэнос-Айреса, но их не последовало. Посольством Испании руководит поверенный в делах.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хавьер Милей Аргентина Испания отзыв посла
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