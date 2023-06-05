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МИД не увидел перспектив продления зерновой сделки

Замглавы МИДа Вершинин: Россия не видит перспектив продления зерновой сделки
Россия не видит перспектив продления зерновой сделки, но продолжает консультации с представителями ООН, сообщил замглавы МИДа Вершинин. Он добавил, что инспекции перевозящих украинское зерно судов возобновляются
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Москва не видит перспектив продления зерновой сделки, но продолжает консультации с представителями ООН по соглашению, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин журналистам.

«Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году. Предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции (судов, которые заходят в украинские порты или выходят из них. — РБК) возобновляют», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что очередной раунд консультаций Россия — ООН по зерновой сделке пройдет в Женеве 9 июня, передает «Интерфакс».

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после чего несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля. В Москве заявляют, что вторая часть сделки не выполняется, и после продления потребовали максимально быстро исправить перекосы в ее исполнении. В противном случае, подчеркнули в ведомстве, зерновой сделке придется подыскивать альтернативы.

Среди требований российской стороны: возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и переподключение Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.

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«Спустя без малого год после подписания Стамбульского «пакета» экспорт российского аммиака так и не был налажен ни через Вентспилс, ни через Южный. В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, замороженными активами и т.д. В то же время вывоз украинского зерна идет полным ходом, совокупный объем транспортированных грузов уже перевалил за 30 млн тонн. В этих условиях неоднократно указывали на отсутствие прогресса в выполнении меморандума Россия — ООН, без чего продление черноморской инициативы нецелесообразно», — говорил 1 июня Вершинин.

1 июня в ООН заявили, что Россия уведомила Стамбульский совместный координационный центр о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный из-за отсутствия экспорта российского аммиака. До этого Вашингтон и Киев обвиняли Москву в том, что она не выполняет требования по инспекции кораблей с конца апреля.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов после этого не исключил рассмотрения вопроса о возобновлении транзита российского аммиака, потребовав при этом гарантий у партнеров. В то же время глава украинского Минсельхоза Николай Сольский сказал, что у Киева есть план Б: Украина готова предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки уже без участия России.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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