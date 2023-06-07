Власти сообщили о семи пропавших без вести в Новой Каховке из-за потопа
Мэр Новой Каховки Леонтьев: семь человек пропали без вести из-за разрушения плотины ГЭС
Последствия обстрела Каховской ГЭС
Не менее семи человек в Новой Каховке пропали без вести из-за неконтролируемого сброса воды с Каховского водохранилища, сообщил ТАСС мэр Владимир Леонтьев.
«Семь человек, о которых мы знаем точно», — уточнил Леонтьев.
Из Новой Каховки эвакуировали более 900 местных жителей. По данным мэра, уровень воды снизился на 35 см.
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