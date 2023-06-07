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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Власти сообщили о падении уровня воды в Новой Каховке

Администрация Новой Каховки: уровень воды в городе начал спадать
Местные власти рассказали о «сильном подтоплении» Новой Каховки после разрушения плотины ГЭС, теперь они отчитались о снижении уровня воды. На обеих сторонах Днепра проводят эвакуацию
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram

Уровень воды в Новой Каховке, затопленной после разрушения плотины Каховской ГЭС утром 6 июня, начал снижаться, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Власти опубликовали снимки, на которых видно, что вода отступает с улиц.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Новую Каховку затопило после обрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Под угрозой оказались тогда десятки прибрежных населенных пунктов на левом берегу Днепра, контролируемом Москвой, и на левом, контролируемом Киевом, обе стороны начали эвакуацию.

Эвакуировать жителей начали и в Новой Каховке, врио главы региона Владимир Сальдо говорил, что город «сильно подтоплен». Один из местных жителей рассказал РБК, что эвакуацию «словить» непросто: «Звонили по номеру, указанному в официальном Telegram [администрации], сообщали, что автобусы должны подъехать. На указанном месте — у магазина — час ждали автобус, но он так и не приехал».

Власти сообщили о падении уровня воды в Новой Каховке
Власти сообщили о падении уровня воды в Новой Каховке

Киев, Евросоюз и Великобритания обвинили в произошедшем Россию, украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Москва отвергает обвинения и называет ситуацию «преднамеренной диверсией», связанной с наступлением армии Украины. Оба государства потребовали созвать заседание Совбеза ООН.

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Журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times проанализировали спутниковые снимки плотины и пришли к выводу, что она была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве. Из кадров следует, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Новая Каховка Каховская ГЭС затопление Херсонская область
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