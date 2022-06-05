В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова
Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию, сообщает со ссылкой на источники местное издание «Вечерние новости».
Визит был запланирован на 6–7 июня. Как пишут «Вечерние новости», из-за указанной проблемы президент Сербии Александр Вучич утром 6 июня проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.
Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с Вучичем, а также главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента страны) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.
Как пишет Euroactiv, Вучич ранее отмечал, что то, каким образом Лавров прибудет в Сербию, — это «сложный вопрос». После главы российского МИДа Сербию должен посетить канцлер ФРГ Олаф Шольц, и Вучич допустил его отказ от приезда после Лаврова. «Это была бы трагедия», — сказал сербский лидер.
РБК обратился за комментарием в МИД России.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала в эфире телеканала Pink TV, что считает правильной позицию Белграда принять Лаврова, тем самым предоставив ему возможность высказать свою позицию по нынешней международной ситуации, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».
«Поэтому, когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне, <...> наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала министр.
При этом она отметила, что организовать приезд Лаврова «чрезвычайно сложно», и поэтому этим вопросом занимается сам сербский президент. Она указала, что проблемы, в частности, связаны с перелетом министра.
Вучич говорил, что Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского поведения, а также ведет себя в соответствии с принципами международного публичного права. Сербия, в частности, не присоединялась к санкциям против России.
Глава государства также указывал, что его страна хотя и нацелена на членство в Евросоюзе, не будет под давлением и вопреки собственным интересам изменять отношение к партнерам на востоке. Кроме того, Белград собирается сохранить нейтральный в военном отношении статус, отмечал Вучич.