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Военная операция на Украине ,  
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Польша поставит Украине оружие на рекордные за последние 30 лет $470 млн

Польша заключит рекордный за последние 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Как узнал Dziennik, речь может идти о продаже еще 60 самоходных гаубиц AHS Krab
Яцек Сасин и Матеуш Моравецкий&nbsp;(слева направо)
Яцек Сасин и Матеуш Моравецкий (слева направо) (Фото: gov.pl)

Польша поставит Украине оружия почти на $470 млн, для страны это один из крупнейших контрактов за последние 30 лет, заявил на брифинге на военном заводе Huta Stalowa Wola вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин. Фрагмент выступления показал телеканал TVP Info.

Вместе с Сасином завод посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет», — сообщил он (цитата по агентству PAP).

Премьер не уточнил, какое именно оружие будет поставлено на Украину в рамках контракта, но отметил, что финансирование поставок частично покроет Евросоюз. «А Польша получает эти деньги для того, чтобы улучшать свой производственный потенциал», — сказал Моравецкий.

Как сообщил Сасин, сумма контракта составит «почти 3 млрд, более чем 2 млрд 700 тыс. злотых». По текущему курсу это более $467 млн. «Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — как и Моравецкий, отметил он.

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На прошлой неделе портал Dziennik без указания на источники сообщил, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab в дополнение к 18 установкам, которые уже поставлены. По его данным, договор был подписан 31 мая, а поставки должны начаться в ближайшие месяцы. Гаубицы будут производить на заводе Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 км.

По данным Dziennik, сумма контракта составила примерно 3 млрд злотых (более $700 млн). Однако проблемой по-прежнему остается вопрос с боеприпасами, поскольку Польша пока не может производить их самостоятельно, пишет издание. Как предположили авторы статьи, боеприпасы Украине могут поставить США.

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Российские власти неоднократно критиковали решение западных стран поставлять Украине оружие. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, несмотря на то что Киев продолжают «пичкать самым современным оружием», цели спецоперации «в любом случае будут достигнуты». «[Эти поставки] просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — сказал он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша оружие Украина Матеуш Моравецкий Военная операция на Украине
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