Польское радио сообщило о передаче Киеву 18 «Крабов»
Польша в рамках военной помощи передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab и обучила 100 солдат работе с этими гаубицами. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает Польское радио.
По данным издания, в настоящий момент у украинцев есть не менее 24 западных самоходных гаубиц. Уточняется, что ранее шесть единиц подобного вооружения под названием Caesar Украине передала Франция.
AHS Krab — самоходная артиллерийская гаубица, находится на вооружении польской армии с 2008 года. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 км, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
Россия проводит спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины с 24 февраля. Украинские власти в ответ ввели военное положение, а западные страны начали вводить против Москвы санкции и увеличили поставки вооружений Киеву.
В конце апреля Польское радио сообщило, что Варшава в рамках военной помощи передала Киеву более 200 советских танков Т-72, а также несколько десятков БМП. До этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подтверждал передачу танков Киеву. 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что всего Варшава передала Украине вооружение на сумму более $1,6 млрд.
Представители украинского руководства и президент страны Владимир Зеленский ранее заявляли, что Украина остро нуждается в ракетных системах залпового огня и высокоточном оружии.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву США и другими странами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с западным вооружением на территории Украины станут целью для российских военных.