Байден заявил об отсутствии у США стремления воевать против России

США не стремятся воевать с Россией или против нее, заявил американский президент Джо Байден во время обращения к нации. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«У есть то, к чему мы не стремимся. Давайте проясним — мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — сказал Байден (цитата по The New York Times).

Он отметил, что мир в Европе, который в течение 75 лет поддерживало НАТО, был «краеугольным камнем американской безопасности». Поэтому если Россия «нападет на союзника по НАТО», то США будут защищать «каждый дюйм НАТО», чего требует договор, подчеркнул глава государства.

Говоря об оказании военной помощи Украине, американский лидер обратил внимание, что если Вашингтон откажется от этого и позволит «стереть независимость» Украины, то «потенциальные агрессоры по всему миру осмелеют и попытаются сделать то же самое».

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США долгие годы готовили Украину, чтобы «ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России». По его словам, Вашингтон, поставляя оружие и разведданные Киеву, «управляет этой войной». Российский президент Владимир Путин говорил, что Украина утратила свой суверенитет, и США используют ее как таран против России.

В НАТО неоднократно подчеркивали, что, оказывая военную помощь Украине, не воюют с Россией. В заявлении, которое члены альянса сделали по итогам июльского саммита в Вильнюсе, говорилось, что военный блок не стремится к конфликту и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения возможной эскалации, однако партнером Россию больше считать не может.