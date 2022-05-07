В ДНР заявили об эвакуации еще 50 человек с территории «Азовстали»

По данным ДНР, всего к этому моменту с территории комбината вывезли 176 мирных жителей. Россия и Украина пока не сообщали об эвакуации с «Азовстали» 7 мая

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в субботу, 7 мая, вывезли 50 человек, сообщает в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

По данным властей ДНР, всего к настоящему моменту оттуда вывели 176 мирных жителей.

Накануне, по данным российского Минобороны и вице-премьера Украины Ирины Верещук, территорию комбината также покинули 50 человек, в том числе 11 детей. В российском координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста «для доставки в избранные места временного размещения».

О сегодняшней эвакуации российская и украинская стороны пока не объявляли.

21 апреля Верещук сообщала, что на «Азовстали» находятся около 500 раненых военных и еще примерно 1 тыс. человек.

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя, в том числе с территории комбината, стала основной темой переговоров российских и украинских властей с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в конце апреля. В офисе генсека сообщили, что Путин согласен на участие в этом процессе представителей организации и Международного комитета Красного Креста. ООН создала команду для координации эвакуации мирных жителей из города.

Читайте на РБК Pro Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи

Россия и Украина после этого несколько раз сообщали, что с территории завода начали вывозить гражданских лиц. 4 мая в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что следующие три дня российские военные будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» как в направлении России, так и в направлении Украины.

На следующий день ООН объявила о начале эвакуации мирных жителей. По данным генсека Антониу Гутерриша и властей ДНР, за сутки территорию завода покинули около 500 человек.