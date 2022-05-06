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С территории «Азовстали» вывезли еще 50 человек

В их числе 11 детей, сообщили в российском Минобороны. Информацию подтверждает и украинская сторона. Гуманитарная операция продолжится в субботу
Эвакуация с территории завода &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе
Эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Global Look Press)

50 мирных жителей, в том числе 11 детей, эвакуированы с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили в Минобороны России. Информацию об эвакуации «50 женщин, детей и пожилых людей» подтверждает и вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишет «Украинская правда».

«Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», — добавили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Там пообещали продолжить гуманитарную операцию в субботу, 7 мая.

Ранее 6 мая «РИА Новости» и «Известия» сообщили, что с территории металлургического комбината выехала группа мирных жителей.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

4 мая в штабе объявили, что в течение следующих трех дней будут открывать гуманитарные коридоры с «Азовстали» как в направлении России, так и в направлении Украины. На следующий день в ООН рассказали о начале операции по эвакуации гражданских с «Азовстали», и в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш и штаб территориальной обороны ДНР заявили, что с территории завода за сутки были эвакуированы около 500 человек.

До этого, 30 апреля, Минобороны России сообщало об эвакуации с территории комбината 46 человек, 1 мая — 80 человек, 2 мая — более 120.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала военной операции на Украине. 16 апреля в Минобороны заявили, что вся территория города зачищена от украинских военных, а остатки бойцов ВСУ заблокированы на «Азовстали». Министр Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, за исключением промышленной зоны, после чего глава государства распорядился отменить штурм завода как нецелесообразный.

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В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на «Азовстали» находятся около 500 раненых военных и еще примерно 1 тыс. человек. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина прекратит переговоры с Россией, если та не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Мариуполь Азовсталь Украина эвакуция военная операция
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