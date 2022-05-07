В Москве прошла репетиция парада Победы с участниками операции на Украине

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы. В этом году в нем задействуют 11 тыс. военных, 131 боевую машину, 77 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщили журналистам в Минобороны.

Как передает «РИА Новости», по Красной площади в составе механизированной колонны прошел парадный расчет участников военной операции на Украине.

Всего, по данным Минобороны, в репетиции приняли участие 11 тыс. военных. Пешую колонну сформировали из 33 парадных расчетов. В составе механизированной колонны задействовали 131 единицу военной техники. Также в репетиции приняли участие 77 самолетов и вертолетов.

Ранее министерство сообщило, что на параде 9 мая среди военной техники будут представлены танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», робототехнические комплексы «Уран-9». Кроме того, в нем примут участие ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» вместе с танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31 и самолеты пятого поколения Су-57 и др.

В прошлом году парад Победы прошел с участием 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежных лидеров не позвали на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не юбилейная. Песков назвал 9 Мая «сакральным днем, главным праздником» для россиян и анонсировал выступление Владимира Путина на Красной площади.

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Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, российские военные, участвующие в операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, в том числе к 9 Мая. По его словам, темпы спецоперации зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».