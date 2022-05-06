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В Кремле назвали 9 Мая сакральным днем для россиян

Песков: Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
9 Мая — это главный праздник почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза, его значение сложно переоценить, заявил Песков. В этот день Путин выступит на параде и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Значения праздника 9 Мая сложно переоценить с точки зрения национальной гордости, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле считают — может ли факт того, что проходит спецоперация, омрачить настроение в этот день?

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских и россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник», — ответил Песков.

Он отметил, что этот день «исполнен чувством боли». «С точки зрения национальной гордости значение праздника переоценить сложно», — добавил пресс-секретарь.

Подготовка к параду — проезд военной техники в Москве. Фоторепортаж
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Песков также анонсировал выступление президента России Владимира Путина на военном параде. «Как я уже сказал, девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь.

В Москве 4 мая прошла ночная репетиция парада. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Всего в нем будут участвовать 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщали в Минобороны. Зарубежных лидеров в этом году на мероприятие не позвали. «Дело в том, что это не юбилейная дата», — пояснил Песков.

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Парад Победы пройдет на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, в том числе к 9 Мая. По его словам, темпы спецоперации зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Как сообщали источники CNN, российские власти рассматривают несколько вариантов заявлений, которые могут быть приурочены к празднику. Среди них — возможное объявление мобилизации, объявление о присоединении ДНР и ЛНР, о наступлении на Одессу или «провозглашение о полном контроле над Мариуполем», передавал телеканал.

В Кремле сообщения о подготовке к мобилизации назвали чушью. Информацию о таких планах также опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
9 Мая День Победы Дмитрий Песков Кремль Военная операция на Украине
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