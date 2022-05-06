Песков: Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В Кремле назвали 9 Мая сакральным днем для россиян Песков: Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 Мая — это главный праздник почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза, его значение сложно переоценить, заявил Песков. В этот день Путин выступит на параде и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Олег Яковлев / РБК

Значения праздника 9 Мая сложно переоценить с точки зрения национальной гордости, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле считают — может ли факт того, что проходит спецоперация, омрачить настроение в этот день?

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских и россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник», — ответил Песков.

Он отметил, что этот день «исполнен чувством боли». «С точки зрения национальной гордости значение праздника переоценить сложно», — добавил пресс-секретарь.

Песков также анонсировал выступление президента России Владимира Путина на военном параде. «Как я уже сказал, девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь.

В Москве 4 мая прошла ночная репетиция парада. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Всего в нем будут участвовать 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщали в Минобороны. Зарубежных лидеров в этом году на мероприятие не позвали. «Дело в том, что это не юбилейная дата», — пояснил Песков.

Читайте на РБК Pro Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи Pro Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Статьи

Парад Победы пройдет на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, в том числе к 9 Мая. По его словам, темпы спецоперации зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Как сообщали источники CNN, российские власти рассматривают несколько вариантов заявлений, которые могут быть приурочены к празднику. Среди них — возможное объявление мобилизации, объявление о присоединении ДНР и ЛНР, о наступлении на Одессу или «провозглашение о полном контроле над Мариуполем», передавал телеканал.

В Кремле сообщения о подготовке к мобилизации назвали чушью. Информацию о таких планах также опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.