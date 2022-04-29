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Около 130 единиц техники примут участие в параде Победы 9 мая в Москве

В параде Победы в Москве 9 мая примут участие 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным военного ведомства, среди военной техники будут представлены танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», робототехнические комплексы «Уран-9» и т.д.

Участие в параде Победы также примут ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» вместе с танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31 и самолеты пятого поколения Су-57, фронтовые и дальние бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26 и др.

«Летчики истребителей МиГ-29СМТ в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине выстроятся в порядковый строй в виде буквы «Z», — рассказали в Минобороны.

Экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» покажут воздушное построение под названием «Кубинский бриллиант», экипажи штурмовиков Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета российского триколора.

Подготовка к параду — проезд военной техники в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В 2021 году парад Победы прошел с участием 12 тыс. военнослужащих,
190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Вооруженные силы показали танки Т-90М и «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун».

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В авиационной части военного парада над Красной площадью пролетали вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-26Н и другие. В параде также были задействованы самолеты Су-30см, МиГ-29, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м, штурмовики Су-25.

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Теги
Парад Победы 9 Мая День Победы Москва военные Минобороны военная техника
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