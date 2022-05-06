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Посольство США в Москве посоветовало американцам не посещать парады 9 мая

В посольстве напомнили о «существующей напряженности» и традиционном присутствии на мероприятиях по случаю Дня Победы большого количества сотрудников полиции

Посольство США в Москве предостерегло американцев от участия в массовых мероприятиях 9 мая.

«В прошлом вокруг таких мероприятий наблюдалось увеличенное присутствие полиции. С учетом существующей напряженности гражданам США рекомендуется избегать крупных массовых собраний», — говорится в предупреждении на сайте диппредставительства.

Посольство посоветовало американцам «смотреть по сторонам», «быть начеку в местах, где часто пребывают туристы и граждане западных стран», всегда носить с собой паспорт с действительной российской визой и иметь план действий на случай экстренной ситуации, «не полагающийся на помощь правительства США».

В Кремле назвали 9 Мая сакральным днем для россиян
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

9 мая в городах России пройдут парады в честь 77-й годовщины Победы. На военном параде в Москве выступит президент России Владимир Путин, он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Парад в этом году пройдет в полном формате. В Минобороны сообщили, что в нем будут участвовать 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов.

Зарубежных лидеров на парад не позвали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что дата в этом году не юбилейная. Песков назвал 9 Мая «сакральным днем, главным праздником» для россиян.

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