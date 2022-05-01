Лавров заявил, что окончание спецоперации не будут подгонять под 9 мая

Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Это интервью приводит пресс-служба российского МИДа.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал Лавров в ответ на вопрос, есть ли надежда, что спецоперация на Украине закончится к 9 мая.

Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Ранее министр называл в качестве условий для окончания военной операции достижение ее целей. «Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты», — говорил он в интервью телеканалу Al Arabiya 29 апреля.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин объяснил ее необходимостью защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевских властей», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по военным объектам. Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Согласно последним данным российского военного ведомства, всего с начала спецоперации уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотников, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и бронемашин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.

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В начале апреля пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия может прекратить спецоперацию, если Украина согласится на выработанные в ходе переговоров делегаций двух стран условия. «Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия России, о которых его четко уведомила российская делегация», — сказал представитель Кремля.