Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова Политика, 00:11
Лавров заявил, что Зеленский должен «прекратить сопротивление» Политика, 00:02
Билялетдинов оценил шансы «Спартака» не вылететь из чемпионата России Спорт, 00:00
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 01 мая, 23:50
Лавров заявил, что окончание спецоперации не будут подгонять под 9 мая Политика, 01 мая, 23:11
Лавров назвал целью спецоперации безопасность востока Украины и России Политика, 01 мая, 23:07
Киркоров призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина Общество, 01 мая, 23:03
Владелец «Сочи» Ротенберг сравнил судей в РПЛ с наперcточниками из 1990-х Спорт, 01 мая, 22:46
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 01 мая, 22:46
Зеленский анонсировал продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали» Политика, 01 мая, 22:19
Протестующие в Ереване разбили палатки в центре столицы Политика, 01 мая, 22:15
Вратарь забил гол в дебютной игре за сборную России по хоккею. Видео Спорт, 01 мая, 21:31
СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области Политика, 01 мая, 21:26
Боррель обсудил с Кулебой помощь Украине и новые санкции против России Политика, 01 мая, 21:19
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил, что окончание спецоперации не будут подгонять под 9 мая

Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Это интервью приводит пресс-служба российского МИДа.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал Лавров в ответ на вопрос, есть ли надежда, что спецоперация на Украине закончится к 9 мая.

Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Ранее министр называл в качестве условий для окончания военной операции достижение ее целей. «Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты», — говорил он в интервью телеканалу Al Arabiya 29 апреля.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин объяснил ее необходимостью защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевских властей», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по военным объектам. Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Согласно последним данным российского военного ведомства, всего с начала спецоперации уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотников, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и бронемашин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте на РБК Pro
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Pro
Фото: Anthony Kwan / Getty Images Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции

В начале апреля пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия может прекратить спецоперацию, если Украина согласится на выработанные в ходе переговоров делегаций двух стран условия. «Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия России, о которых его четко уведомила российская делегация», — сказал представитель Кремля.

Материалы к статье
Теги
Сергей Лавров МИД Военная операция на Украине День Победы 9 Мая
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину
Политика
Лавров заявил о вкладе спецоперации в освобождение мира от «гнета» Запада
Политика
Лавров назвал условие окончания спецоперации на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter