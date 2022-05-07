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Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

Постоянный представитель США при ООН обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии, такое заявление она сделала в эфире телеканала PBS. Ее слова приводит пресс-служба дипломатической миссии.

«Они также использовали ложные обвинения против Соединенных Штатов и украинцев в применении химического оружия, и мы знаем, что они способны применить химическое оружие. Они использовали его против своего собственного народа; они использовали его в Сирии», — сказала дипломат.

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Вместе с тем, уверена Томас-Гринфилд, в Москве понимают опасность использования ядерного оружия «какого бы характера или формы оно не имело». Она назвала слова главы МИД России Сергея Лаврова о ядерном оружие «бахвальством», призвав при этом серьезно отнестись к угрозе развертывания ядерного оружия.

США оказывают на Россию давление в Совете безопасности по вопросу ядерного оружия, заверила дипломат, добавив, что эти усилия должны побудить российское руководство не применять его и отказаться от «угроз в адрес беззащитной Украины».

«И если они совершат ошибку, применив ядерное оружие, мы привлечем их к ответственности. Я не буду вдаваться в детали того, что мы будем здесь делать, но они должны знать, что мы ответим им очень, очень сильно, если они это сделают», — предупредила постпред США при ООН.

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Утверждения, что Россия применила в Сирии химическое оружие — фейк,говорил российский президент Владимир Путин. Он сравнил эти обвинения с сообщениями о гибели мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года. По его словам, в Сирии «устраивали провокации» и «изображали применение химоружия» правительством президента Башара Асада. «Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — настаивал Путин.

«Послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил», — сказал Путин.

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О планах США и Украины совершить атаку с использованием химического оружия в российском Минобороны заявили в середине апреля. В ведомстве утверждали, что в интересах Пентагона на территории Украины проводились испытания биологического оружия, а химическое оружие планировалось распылять с беспилотника Bayraktar. Киев обратился к компании-производителю дронов Baykar Makina с запросом о возможности размещения на БПЛА «навесного аэрозольного оборудования», добавили в министерстве.

Спустя около недели, 21 апреля, в Минобороны России рассказали о попытке украинских сил совершить атаку с химическим оружием. По данным министерства, на позиции российских сил с беспилотника сбросили емкость с ампулами, которые должны были взорваться, выделив токсичные вещества, не упомянутые в конвенционных списках.

Российское посольство в США в начале мая призвало Вашингтон уничтожить свое химическое оружие. В дипмисиии настаивают, что США остаются последней страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химоружия, которая до сих пор не избавилась от собственного арсенала.
 

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Президент США Джо Байден в конце марта предупредил, что если Москва применит химическое оружие на Украине, то Вашингтон даст ответ, причем характер реакции будет зависеть от использования этого оружия. Затем в Белом доме пояснили, что США исключают для себя возможность применения химического оружия. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что химическое оружие не будет применено американскими силами «ни при каких обстоятельствах», но, тем не менее, Россия «заплатит суровую цену».

Обвинения России отверг и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы — адекватные люди. Я — президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывал», — заявил он в середине марта в ответ на данные о работе биологических лаборатории на Украине. 

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Теги
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