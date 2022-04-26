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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия знает о стоящих за «провокацией в Буче»

Россия знает, какими средствами и что за люди работали над «провокацией в Буче», заявил Путин на встрече с Гутерришем. Ранее генсекретарь ООН призвал провести независимое расследование, чтобы «привлечь виновных к ответственности»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Россия не имеет никакого отношения к событиям в украинской Буче, но знает, кто организовал «эту провокацию», заявил президент Владимир Путин на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве.

«Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим», — сказал Путин.

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Буча, Украина.

Гутерриш ранее призывал провести независимое расследование случившегося в Буче, чтобы привлечь «виновных к ответственности». По словам генсекретаря ООН, он был «глубоко шокирован» кадрами из города.

Эти кадры в начале апреля опубликовали украинские власти и ряд СМИ, в том числе Reuters и AFP. На фотографиях были видны трупы в гражданской одежде, лежащие на улице, у некоторых из них были связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фото и видео провокацией и заявило, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В ведомстве заявили, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта, а за то время, пока они контролировали город, «ни один местный житель не пострадал».

Путин сравнил Бучу с «фейками о применении химоружия» в Сирии. Он напомнил, что США нанесли удары по территории этой страны, после того как сирийских военных обвинили в применении химоружия. Однако позже выяснилось, что «это фейк», заявил президент.

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Буча Владимир Путин Украина Военная операция на Украине
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