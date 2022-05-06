Посольство России призвало США уничтожить свое химическое оружие

Россия призывает США уничтожить свой химический арсенал. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского посольства в США.

В посольстве отметили, что американские СМИ продолжают повторять «одиозные обвинения» администрации Соединенных Штатов в адрес России о якобы имеющихся нарушениях Конвенции о химическом оружии и о планах применить его на Украине.

В посольстве также указали, что именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ.

«Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала ХО. И почему все другие страны такое оружие уничтожили», — говорится в сообщении.

Россия, в свою очередь, уничтожила химическое оружие полностью еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО, добавили в посольстве.

New York Times ранее сообщила со ссылкой на источник, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц под названием «Тигр», в задачи которой войдет разработка плана ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит химическое, биологическое или ядерное оружие. Чиновники из группы назвали такой сценарий маловероятным.



Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал заявления США о том, что Москва может задействовать на Украине химическое или биологическое оружие, «злонамеренными инсинуациями».