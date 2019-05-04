В Верховной раде сочли неуместной предложенную Зеленским дату инаугурации

Сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь по итогам встречи лидеров фракций Верховной рады и ее спикера Андрея Парубия с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что руководители партий и депутатских групп считают, что инаугурация Зеленского должна состояться 28 мая, передает ТАСС.

«Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», — сказал он.

Объясняя эту позицию, Бондарь отметил, что большинство депутатов хотят оттянуть инаугурацию президента после 27 мая, чтобы у него не было права распустить Верховную раду до октября текущего года (тогда пройдут выборы в Раду).

«Но все же я не исключаю, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чем настаивает Владимир Зеленский», — добавил он.

В свою очередь народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сказал, что проведение церемонии инаугурации Зеленского 19 мая будет неуместным. Он пояснил, что эта дата традиционно является днем памяти жертв политических репрессий.