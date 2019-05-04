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Зеленский решил предложить Верховной раде провести инаугурацию 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с главами фракций Верховной рады и ее спикером Андреем Парубием заявил, что будет настаивать на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая, передает «112 Украина».

«Мы будем предлагать 19-е число», — сказал он.

Кроме того, Зеленский сказал, что эта встреча будет проходить в формате знакомства с депутатами, при этом подчеркнув, что в выходной день смогут приехать не все лидеры фракций.

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Отвечая на вопрос, что какие еще темы будут затронуты на встрече, помимо даты инаугурации, Зеленский заявил, что именно вопрос инаугурации является главным. «Начнем с этого, а потом мы продолжим разговор. Возможно, будут разные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то», — цитирует избранного президента УНИАН.

По итогам встречи Зеленский заявил, что дата его инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая. «Мы обсуждали разные даты, но дату Украина сможет понять только 14 мая на заседании Верховной рады», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого он отметил, что пока рано говорить о роспуске Верховной рады. «Рано об этом говорить, еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — заключил он.

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В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

3 мая внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая.

Выборы в Раду должны пройти в октябре текущего года. Согласно украинскому законодательству президент может распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому для роспуска Верховной рады необходимо официально вступить в должность в срок до 27 мая.

Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, Верховная рада
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