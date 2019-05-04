Зеленский решил предложить Верховной раде провести инаугурацию 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с главами фракций Верховной рады и ее спикером Андреем Парубием заявил, что будет настаивать на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая, передает «112 Украина».

«Мы будем предлагать 19-е число», — сказал он.

Кроме того, Зеленский сказал, что эта встреча будет проходить в формате знакомства с депутатами, при этом подчеркнув, что в выходной день смогут приехать не все лидеры фракций.

Отвечая на вопрос, что какие еще темы будут затронуты на встрече, помимо даты инаугурации, Зеленский заявил, что именно вопрос инаугурации является главным. «Начнем с этого, а потом мы продолжим разговор. Возможно, будут разные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то», — цитирует избранного президента УНИАН.