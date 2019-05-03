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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Советник Зеленского назвал ключевыми переговоры в «нормандском формате»

Возобновление переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе в так называемом «нормандском формате» является ключевым для команды избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе советник Зеленского Александр Данилюк по итогам выступления перед послами Европейского союза.

«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы «нормандского формата», — приводит слова Данилюка «Интерфакс-Украина».

Он также заявил о важности наполнения смыслом встречи в таком формате. Данилюк подчеркнул, что такую встречу ждут и украинские избиратели, поскольку хотят «решения проблемы на востоке страны».

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По словам советника Зеленского, в ходе встречи с европейскими представителями также обсуждалась подготовка к проведению саммита Украина — ЕС, что также является одним из шагов избранного президента. Кроме того, Данилюк не исключил, что представители команды Зеленского примут участие в саммите «Восточное партнерство», который пройдет в Брюсселе 13 мая. 

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» при участии представителей России, Франции, Германии и Украины.

В середине апреля президент Украины заявлял, что очередная встреча в таком формате может пройти в июне текущего года, на которой будет принято решение о вводе в Донбасс миротворцев ООН и разоружении незаконных вооруженных формирований.В Кремле подтвердили, что таких планов в графике Путина нет.

Теги: Владимир Зеленский
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