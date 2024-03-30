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Военная операция на Украине ,  
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Вице-канцлер ФРГ призвал не ждать хорошего конца в конфликте на Украине

Вице-канцлер Германии призвал не ждать хорошего конца в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Быстрого и хорошего завершения конфликта на Украине скорее всего не будет, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек. Его видеообращение опубликовано в соцсети Х.

«Мы жаждем мира. Да. Но честный и горький ответ таков: быстрого и хорошего конца, вероятно, не будет, даже если мы хотим иного», — сказал он.

Министр подчеркнул, что следует быть готовыми к «опасной ситуации». «Все остальное было бы наивно. <...> Мы, Германия, Евросоюз, мы должны полностью защитить себя, в том числе от военных нападений», — отметил вице-канцлер.

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Хабек выступил против идеи «заморозки» боевых действий, так как такая позиция, по его мнению, не учитывает, что «только украинцы могут решить, какую цену они готовы заплатить».

Канцлер Германии Олаф Шольц 28 марта заявил, что несколько стран на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине. Он подчеркнул, что «мир возможен в любое время».

По его словам, для окончания конфликта нужно лишь, чтобы президент России Владимир Путин вывел войска. Российская сторона отмечала, что не отказывалась от переговоров, но Киев должен признать сложившиеся территориальные реалии.

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Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любую другую страну в Европе. «И мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо», — пообещал он. Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада.

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