Бабченко объяснил отъезд в Израиль желанием «постоять за заборчиком»

Отъезд журналиста Аркадия Бабченко из Украины в Израиль, в первую очередь, связан с физической угрозой для него самого и безопасностью его семьи. Об этом Бабченко заявил в интервью порталу Belsat.

По его словам, одной главной причины в его отъезде нет. «Это был комплекс причин. Из того варианта событий, который сейчас развивается в Украине, я оптимистичного выхода не вижу», — сказал журналист. Он добавил, что не хочет участвовать в политических экспериментах, а лучше «постоит за заборчиком» и посмотрит на все со стороны.

Бабченко выразил мнение, что на Украине сейчас вакуум власти, и управление страной нарушено.

Об переезде Бабченко из Украины стало известно 3 ноября от журналиста Евгения Киселева. В комментариях к видео на своем YouTube-канале он отметил, что журналист уехал «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

Позже в своем Facebook Бабченко подтвердил свой отъезд и удивился реакции на свои действия. По его словам, он пообещал покинуть страну, если президентом Украины выберут «кандидата Х».