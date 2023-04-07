Cи Цзиньпин пообещал Макрону поддержать мирный план Франции по Украине
Cи Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон
Затягивание конфликта на Украине нанесет ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает South China Morning Post (SCMP).
Председатель КНР вновь призвал к прекращению огня и заявил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта.
«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — сказал Си Цзиньпин.
По его мнению, заинтересованный стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для урегулирования.
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