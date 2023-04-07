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Военная операция на Украине ,  
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Cи Цзиньпин пообещал Макрону поддержать мирный план Франции по Украине

Cи Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Jacques Witt / Reuters)

Затягивание конфликта на Украине нанесет ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает South China Morning Post (SCMP).

Председатель КНР вновь призвал к прекращению огня и заявил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта.

«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, заинтересованный стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для урегулирования.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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