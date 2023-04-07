Китай и Франция выступили против обстрелов АЭС

Китай и Франция выступили против нападения на АЭС и другие мирные ядерные объекты

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Китай и Франция выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Документ размещен на сайте Елисейского дворца.

«[Обе страны] поддерживают международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях по выполнению конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и сохранности мирных ядерных объектов, в том числе <...> Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Помимо этого Пекин и Париж объявили о поддержке усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и устава ООН.

Согласно заявлению, французская и китайская стороны указали на необходимость соблюдения международного гуманитарного права в конфликте на Украине. Так, Китай и Франция призвали защитить женщин и детей, «ставших жертвами конфликта», увеличить гуманитарную помощь, а также обеспечить безопасный, оперативный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в зону конфликта.

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