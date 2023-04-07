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Политика ,  
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Кремль оценил идею Лукашенко уничтожить все ядерное оружие

Песков — о словах Лукашенко: вряд ли в мире есть консенсус об уничтожении ядерного оружия
Протестующие против ядерного оружия, сжигают макеты ракет
Протестующие против ядерного оружия, сжигают макеты ракет (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Чтобы уничтожить все ядерное вооружение в мире, необходимо согласие всех стран, которые им обладают, поэтому вряд ли такое соглашение сейчас возможно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РБК, считают ли в Кремле возможным полный отказ от ядерного оружия в исторической перспективе, как предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это потребует единого консенсуса. В то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», — сказал Песков.

О том, что все ядерное оружие в мире необходимо собрать «в одну кучу и уничтожить», Лукашенко заявил 6 апреля во время своего визита в Москву.

Президент Белоруссии комментировал слова своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, который считает, что ни одна страна не имеет права размещать на своей территории ядерное оружие другого государства «ни при каких обстоятельствах». «Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцев из пяти или шести стран, где оно размещено», — заявил Лукашенко.

Ядерное оружие находилось на территории Белоруссии, когда та входила в состав Советского Союза. К ноябрю 1996 года оно было полностью вывезено из страны, на полигонах в государствах бывшего СССР уничтожили белорусские ракеты средней и меньшей дальности. В прошлом августе Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус.

Заявление Макрона последовало после того, как Минск и Москва договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Завершить строительство соответствующего хранилища в  республике должны к июлю.

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Президент России Владимир Путин объяснил, что поводом для этого решения стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, которые «так или иначе» связаны с ядерными технологиями. Путин добавил, что вопрос о размещении российских вооружений в Белоруссии «давно ставит» Лукашенко. По его словам, Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, способные применять этот тип оружия, обучит для них экипажи, а также уже передала наземный комплекс «Искандер», способный нести ядерные ракеты. Однако контроль властям Белоруссии над ядерными вооружениями передавать не будут, подчеркивал президент России.

Сам Лукашенко обращении к парламенту и народу в конце марта говорил, что Минск готов принять также стратегическое (более мощное по сравнению с тактическим) ядерное оружие.

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Персоны
Александр Лукашенко Дмитрий Песков ядерное оружие

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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