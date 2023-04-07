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Политика ,  
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Армия Израиля вслед за сектором Газа атаковала Ливан

Армия Израиля сообщила об атаке по территории Ливана после ударов по сектору Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит удары по территории Ливана, сообщается в Twitter вооруженных сил. Военные уточнили, что атаковали «объекты инфраструктуры и объекты террористической организации ХАМАС» на юге Ливана.

Телеканал Al Hadath указывает, что речь идет о районе города Тир. По данным его источников, ВВС Израиля нанесли шесть ракетных ударов.

Днем ранее, 6 апреля, со стороны Ливана по северу Израиля были выпущены 34 ракеты, 25 из них сбила система ПВО «Железный купол». Израиль обвинил в атаке палестинскую группировку ХАМАС. Действующая в Ливане шиитская группировка «Хезболла» является ее союзником.

Газета The Times of Israel со ссылкой на источник писала, что ХАМАС не могла нанести удары без согласия «Хезболлы». Однако источники Reuters в службе безопасности Ливана сообщили, что атаку провели палестинские группировки внутри страны, а не «Хезболла». Ее представители также в комментарии телеканалу Al Arabiya заявили о своей непричастности к происходящему.

Однако до этого «Хезболла» обещала ответить на столкновения между полицией и палестинцами в мечети на Храмовой горе в Иерусалиме 5 апреля.

Ночью 7 апреля ЦАХАЛ уже нанесла удары по сектору Газа. Там были поражены два тоннеля и два объекта по производству оружия ХАМАСа.

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Израиль Ливан ХАМАС ЦАХАЛ
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