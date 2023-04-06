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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар

Нетаньяху после ракетного удара Ливана: Израиль ответит на атаки со стороны любых врагов
Премьер заявил о единстве народа Израиля во времена испытаний, несмотря на внутренние разногласия, и отметил, что Тель-Авив ответит на любые акты агрессии. Север страны подвергся ракетному удару с территории Ливана
Последствия обстрела на севере Израиля
Последствия обстрела на севере Израиля (Фото: Reuters)

Израиль готов нанести ответный удар по любым врагам, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на экстренном заседании после ракетного обстрела из Ливана, передает The Times of Israel.

«Внутренние дебаты между нами не помешают нам действовать против них где угодно и в любое время. Мы все — без исключения — едины в этом», — сказал он и отметил, что израильтяне во времена испытаний «сплочены и поддерживают действия ЦАХАЛА (армия Израиля. — РБК) и остальных сил безопасности для защиты» страны.

Нетаньяху добавил, что власти «не намерены менять статус—кво на Храмовой горе» в Иерусалиме, где в последние дни имели место столкновения между полицией и палестинцами-мусульманами. Премьер заявил, что правительство хоть и призывает снизить напряженность, но будет «действовать решительно против экстремистов», применяющих насилие.

6 апреля по северу Израиля, вблизи границы с Ливаном, с территории соседней страны были выпущены по меньшей мере 34 ракеты. 25 из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Пострадали по меньше мере три человека, пишет The Times of Israel. Издание сообщает, что это был самый массированный удар с территории Ливана начиная с 2006 года, когда шла война между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». В 2021-м она выпустила по северу страны 19 ракет.

Атака, отмечает газета, произошла после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения на Храмовой горе. ЦАХАЛ выпустил заявление, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа. Источники The Times of Israel сообщили, что ракетный удар был согласован с «Хезболлой». Она отрицает свою причастность.

В самом Израиле с января шли акции протеста из-за предлагаемой правительством судебной реформы. Власти объявили, что отложат ее рассмотрение до мая.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Ливан ракетный удар «Хезболла» ХАМАС Биньямин Нетаньяху
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