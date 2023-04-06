Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана

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По меньшей мере, 34 ракеты выпущены с территории Ливана по Израилю, сообщает The Times of Israel. Издание со ссылкой на израильских чиновников уточняет, что атака была совершена на Западную и Верхнюю Галилею — историческую область Израиля на границе с Ливаном.

Как уточняет общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля, 25 из 34 выпущенных ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол», еще пять упали на территории страны. В результате ракетного обстрела пострадали два человека, они получили осколочные ранения.

Как сообщили Reuters три источника в службе безопасности Ливана, атаку провели палестинские группировки внутри страны, но не ливанская «Хезболла». О том же сказали представители самой «Хезболлы» телеканалу Al Arabiya, заявив о своей непричастности к происходящему. Ранее группировка обещала ответить на столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Во время священного для мусульман месяца Рамадан, в ночь на 5 апреля, десятки молодых людей в масках забаррикадировались в Аль-Аксе, призывая к беспорядкам. Когда силовики вошли в мечеть, их «забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали. Правительства ближневосточных стран осудило Израиль за нарушение покоя молящихся. Вслед за конфликтом в Аль-Аксе беспорядки вспыхнули и в других районах Восточного Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

Палестинское агентство WAFA сообщало, что израильская полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории, в ответ Израиль ответил тем же.