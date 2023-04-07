Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Израиль наносит удары по сектору Газа после того, как север страны обстреляли с территории Ливана. В атаке израильская армия обвинила ХАМАС, которая базируется в секторе Газа

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Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа, сообщается в Twitter вооруженных сил страны.

О пролетах израильских самолетов и взрывах в Газе сообщает телеканал Al Hadath. Очевидцы рассказали об интенсивных налетах на различные районы, юг сектора обстреливают зенитными ракетами. Со ссылкой на палестинские СМИ сообщается о нескольких раненых.

Репортер телеканала сообщает об ответных ударах из Газы по израильским пограничным поселениям, было выпущено по меньшей мере девять ракет. ЦАХАЛ в Twitter заявил, что на юге Израиля, вблизи Газы, звучат сирены.

Позднее израильская армия сообщила, что нанесла удары по двум тоннелям и двум объектам группировки ХАМАС по производству оружия.

6 апреля север Израиля подвергся ракетной атаке с территории Ливана. В сторону Израиля выпустили 34 ракеты, 25 из них сбили средства ПВО. Пострадали три человека, несколько зданий получили повреждения, писала газета The Times of Israel.

ЦАХАЛ обвинил в атаке ХАМАС, базирующуюся в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху после ракетного удара с территории Ливана заявил, что страна готова ответить любым своим врагам, народ сплочен и поддерживает действия властей в этом вопросе.

The Times of Israel отмечала, что обстрел ХАМАСа не мог быть совершен без согласования с группировкой «Хезболла», которая обещала ответить на столкновения между полицией и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме.

Речь идет о событиях, произошедших в ночь на 5 апреля: тогда десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам, говорили в ЦАХАЛ. Когда силовики входили в мечеть, их «забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали. Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента на месте событий сообщил, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

После этого сектор Газа выпустил девять ракет по израильской территории, Израиль нанес ответный удар по Газе.