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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле заявили о девяти выпущенных ракетах из сектора Газа по стране

Армия Израиля сообщила о девяти выпущенных ракетах по территории страны из сектора Газа

Из сектора Газа по Израилю выпущено девять ракет, четыре из них перехватила система «Железный купол», еще четыре упали. Об этом сообщил представитель израильской армии Авихай Эдри в Twitter.

«Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, «Железный купол» перехватил четыре из них. Также диверсанты выпустили еще четыре ракеты из сектора в направлении района, который примыкает к Газе, они все упали на открытой местности», — сообщил Эдри.

Как сообщает The Jerusalem Post, атака со стороны сектора Газа может быть связана с инцидентом в мечети Аль-Акса, в которую вошли израильские военные и вывели забаррикадировавшихся внутри палестинцев, якобы готовивших устроить беспорядки. По меньшей мере двое из них были арестованы. При задержании военные использовали светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. В ответ палестинцы запускали фейерверки и бросали камни прямо внутри мечети. WAFA отмечает, что были ранены десятки людей, но медикам не дали добраться до места происшествия.

Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил, по итогам рейда в Аль-Аксу силы Израиля задержали более 200 палестинцев. Их перевели на израильскую военную базу в Иерусалиме.

28 февраля российский МИД заявил о риске полномасштабной силовой конфронтации на Западном берегу реки Иордан, где «в результате терактов и насильственных действий, а также столкновений между палестинцами и израильтянами практически на ежедневной основе гибнут мирные граждане».

В марте власти Израиля и Палестины согласились «приступить к прекращению односторонних действий на период от трех до шести месяцев». Для предотвращения эскалации в преддверии Рамадана будет создана специальная комиссия, сообщил тогда высокопоставленный израильский чиновник.

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