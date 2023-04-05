Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам в секторе Газа, после того как палестинцы выпустили девять ракет по израильской территории в ответ на силовой разгон молящихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Удары были нанесены по центральной и южной частям сектора Газа. Как уточняет газета, палестинские группировки в Газе обстреляли ракетами класса «земля — воздух» один из израильских самолетов, который наносил удары.

Ранее из Газы по Израилю было выпущено девять ракет — четыре из них перехватила система «Железный купол», еще четыре упали в направлении района, который примыкает к сектору. До этого израильские военные зашли в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив светошумовые гранаты и резиновые пули, сообщало арабское агентство WAFA. Израильская полиция не позволила врачам добраться до места происшествия, пишет агентство.

Как уточнил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

По данным израильской полиции, десятки молодых палестинцев забаррикадировались в Аль-Аксе, чтобы начать беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов пытались убедить их мирно покинуть мечеть, после чего вошли в здание. В ходе столкновений пострадал один полицейский, добавила The Jerusalem Post.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал столкновения в мечети «беспрецедентным преступлением». Он также призвал палестинцев отправиться в Иерусалим, чтобы атаковать израильских полицейских.

Правительства арабских стран осудили нападение на мусульман в Аль-Аксе. Власти Саудовской Аравии сообщили, что с тревогой следят за развитием событий. Египет заявил, что Израиль нарушил неприкосновенность святых мест для мусульман и это разжигает чувство гнева среди всего палестинского народа. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади решительно осудил штурм мечети и призвал Израиль прекратить гонения против верующих.