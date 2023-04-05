Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
В каких странах выгоднее открывать бизнес с точки зрения налогов Pro, 08:16
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:15
Власти выделят «дочке» «Ростеха» частоты на тропосферную связь Технологии и медиа, 08:01
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 07:46
Польский генерал заявил о тупике в конфликте России и Украины Политика, 07:41
Прокурор объяснил предъявление обвинений Трампу Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Политика, 07:30
В Чебоксарах отменили концерт «Ночных снайперов» Политика, 07:12
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
В каких случаях покупку акций и бондов теперь надо согласовать с властями Pro, 07:00
Глава МИД Венгрии заявил об опасности начала новой мировой войны Политика, 06:35
Медиамагнат Руперт Мердок отказался от помолвки с Энн Лесли Смит Общество, 06:24
«Вашингтон» Овечкина впервые за девять лет не пробился в плей-офф НХЛ Спорт, 06:13
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ВВС Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам в секторе Газа, после того как палестинцы выпустили девять ракет по израильской территории в ответ на силовой разгон молящихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Удары были нанесены по центральной и южной частям сектора Газа. Как уточняет газета, палестинские группировки в Газе обстреляли ракетами класса «земля — воздух» один из израильских самолетов, который наносил удары.

Ранее из Газы по Израилю было выпущено девять ракет — четыре из них перехватила система «Железный купол», еще четыре упали в направлении района, который примыкает к сектору. До этого израильские военные зашли в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив светошумовые гранаты и резиновые пули, сообщало арабское агентство WAFA. Израильская полиция не позволила врачам добраться до места происшествия, пишет агентство.

Как уточнил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

По данным израильской полиции, десятки молодых палестинцев забаррикадировались в Аль-Аксе, чтобы начать беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов пытались убедить их мирно покинуть мечеть, после чего вошли в здание. В ходе столкновений пострадал один полицейский, добавила The Jerusalem Post.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал столкновения в мечети «беспрецедентным преступлением». Он также призвал палестинцев отправиться в Иерусалим, чтобы атаковать израильских полицейских.

Читайте на РБК Pro
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Это боль: какие стоматологические материалы будут в дефиците в 2023 году
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США

Правительства арабских стран осудили нападение на мусульман в Аль-Аксе. Власти Саудовской Аравии сообщили, что с тревогой следят за развитием событий. Египет заявил, что Израиль нарушил неприкосновенность святых мест для мусульман и это разжигает чувство гнева среди всего палестинского народа. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади решительно осудил штурм мечети и призвал Израиль прекратить гонения против верующих.

Теги
Израиль Палестина сектор Газа обстрел
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Израиль пообещал Палестине не строить форпосты в течение полугода
Политика
Армия Израиля сообщила о перехвате неизвестного летательного аппарата
Политика
Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter