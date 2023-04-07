Премьер Ливана осудил удары по Израилю

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил ракетные удары, которые были нанесены с территории страны по Израилю, передает IMLebanon.

«Мы осуждаем запуск ракет с юга Ливана, — сказал Микати. — Армия и ВСООНЛ [миротворческие Временные силы ООН] проводят расследования, чтобы установить обстоятельства и задержать виновных».

Премьер добавил, что Ливан «осуждает любую военную эскалацию» и «использование ливанской территории для проведения дестабилизирующих операций». Микати подчеркнул приверженность властей страны резолюции о прекращении всех боевых действий между Ливаном и Израилем, принятую Советом Безопасности ООН в 2006 году.

6 апреля по северу Израиля, вблизи границы с Ливаном, с территории соседней страны были выпущены 34 ракеты, 25 из них перехватила система «Железный купол». Пострадали минимум три человека, двое из них получили осколочные ранения, пишет The Times of Israel. Издание сообщает, что это был самый массированный удар с территории Ливана начиная с 2006 года, когда шла война между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла».

Ответственность за удар никто на себя не взял. The Times of Israel писала, что залпы произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Три источника Reuters в службе безопасности Ливана заявили, что атаку провели палестинские группировки внутри страны, но не ливанская «Хезболла». О том же сказали представители организации телеканалу Al Arabiya. Армия обороны Израиля утверждает, что за удар ответственна палестинская группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.

Столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети произошло 5 апреля. В израильском МВД утверждали, что силовики были вынуждены войти в здание после того, как «агитаторы в масках» заперлись внутри мечети с фейерверками, палками и камнями. Как сообщал корреспондент телеканала Al-Mayadeen, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.