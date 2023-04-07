Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 06 апр, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 06 апр, 16:29
Вучич заявил о «тяжелой окопной борьбе» на Украине Политика, 01:36
Вучич пообещал появление в Сербии беспилотных авто и роботов-доставщиков Технологии и медиа, 01:25
Премьер Ливана осудил удары по Израилю Политика, 00:48
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа Политика, 00:48
AHSA узнало об особенностях диагностированной у Берлускони лейкемии Политика, 00:26
Левитин против турниров с осуждением спецоперации. Реакция федераций Спорт, 00:01
Более 70% россиян поддержали бесплатные переводы самому себе без лимитов Общество, 00:01
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Пауза ЦБ в отзывах лицензий у банков стала самой длительной с 1991 года Финансы, 00:00
Во ВШЭ предложили план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей Экономика, 00:00
Лавров и Чавушоглу в Анкаре пообщались «без галстуков» Политика, 06 апр, 23:47
В Германии на открытие штаба космических сил пришел Дарт Вейдер Общество, 06 апр, 23:45
Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар Политика, 06 апр, 23:31
Reuters сообщил о росте импорта дизеля и нафты из России в Сингапур Экономика, 06 апр, 23:10
ФАС выдала Jägermeister предупреждение из-за калужских ликеров Бизнес, 06 апр, 22:54
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Премьер Ливана осудил удары по Израилю

Премьер Ливана осудил нанесенные с территории страны удары по Израилю

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил ракетные удары, которые были нанесены с территории страны по Израилю, передает IMLebanon.

«Мы осуждаем запуск ракет с юга Ливана, — сказал Микати. — Армия и ВСООНЛ [миротворческие Временные силы ООН] проводят расследования, чтобы установить обстоятельства и задержать виновных».

Премьер добавил, что Ливан «осуждает любую военную эскалацию» и «использование ливанской территории для проведения дестабилизирующих операций». Микати подчеркнул приверженность властей страны резолюции о прекращении всех боевых действий между Ливаном и Израилем, принятую Советом Безопасности ООН в 2006 году.

6 апреля по северу Израиля, вблизи границы с Ливаном, с территории соседней страны были выпущены 34 ракеты, 25 из них перехватила система «Железный купол». Пострадали минимум три человека, двое из них получили осколочные ранения, пишет The Times of Israel. Издание сообщает, что это был самый массированный удар с территории Ливана начиная с 2006 года, когда шла война между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла».

Ответственность за удар никто на себя не взял. The Times of Israel писала, что залпы произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Три источника Reuters в службе безопасности Ливана заявили, что атаку провели палестинские группировки внутри страны, но не ливанская «Хезболла». О том же сказали представители организации телеканалу Al Arabiya. Армия обороны Израиля утверждает, что за удар ответственна палестинская группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.

Читайте на РБК Pro
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача

Столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети произошло 5 апреля. В израильском МВД утверждали, что силовики были вынуждены войти в здание после того, как «агитаторы в масках» заперлись внутри мечети с фейерверками, палками и камнями. Как сообщал корреспондент телеканала Al-Mayadeen, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

Теги
Ливан Израиль ракетный удар «Хезболла» Палестина ХАМАС
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар
Политика
Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана
Политика
На севере Израиля объявили тревогу из-за ракетных ударов из Ливана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter