CNN узнал о сужении возможностей разведки США по Украине в Черном море

После сближения американского дрона MQ-9 Reaper с российскими истребителями Су-27, из-за которого беспилотник упал в Черное море, США изменили траектории полетов дронов. Это ухудшило качество разведданных, сообщил источник CNN

Фото: John Moore / Getty Images

США ограничили свои возможности сбора разведданных в Черном море, в том числе связанных с конфликтом на Украине, изменив маршруты полетов беспилотников после инцидента с российскими истребителями 14 марта, заявил телеканалу CNN американский высокопоставленный военный чиновник.

Неделю назад телеканал со ссылкой на источники сообщил, что теперь американские дроны летают в Черном море южнее — подальше от воздушного пространства над Крымом. Это было сделано, чтобы не допустить «провокационных» случаев, отмечал один из собеседников CNN.

Теперь источник канала отмечает, что из-за увеличения расстояния качество разведданных снижается. Это могут компенсировать спутники-шпионы, но они пролетают над целями меньшее время, чем дроны наблюдения, что тоже негативно сказывается на качестве информации.

В середине марта американский дрон MQ-9 Reaper упал в Черное море после сближения с российскими истребителями Су-27. США утверждали, что один из самолетов задел винт беспилотника. Вашингтон назвал случившееся «небезопасным и непрофессиональным перехватом» и настаивал, что MQ-9 находится в международном воздушном пространстве.

Российская сторона утверждает, что это не так. По ее данным, дрон вошел в зону «временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за спецоперации. О границах района другие страны были уведомлены, указывало Минобороны.

Су-27, как сообщило ведомство, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

22 марта министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества пилотов истребителей Су-27 Василия Вавилова и Сергея Попова.