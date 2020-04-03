Власти Удмуртии анонсировали установку КПП на границах региона

Нерабочие дни и режим самоизоляции продлятся в республике до 30 апреля.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о закрытии границ региона с 5 апреля из-за угрозы коронавируса. Это первый субъект России, где власти пошли на такие меры.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области начали 2 апреля разворачивать и отправлять на место пребывания въезжающие в регион машины. Проехать через область теперь могут только транзитный транспорт и грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водители транзитных автомобилей должны показать маршрутный лист для пропуска в регион.

Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил установить особый порядок передвижения транспорта и жителей в регионах для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, региональные власти получат право самостоятельно определять степень угрозы и принимать антикризисные меры на свое усмотрение, вплоть до закрытия границ субъекта. Президент объяснил свое решение тем, что главы регионов лучше знакомы с обстановкой на местах.