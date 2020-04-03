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Власти Удмуртии анонсировали установку КПП на границах региона

Фото: udmurt.ru

На границах Удмуртии в ближайшее время заработают КПП, сообщается на сайте правительства республики.

«Будут организованы контрольно-пропускные пункты проверки граждан и личного автотранспорта на семи дорожных направлениях», — уточняется в сообщении.

В первую очередь усиленный контроль коснется транспорта из соседних регионов: Пермского края, Башкортостана, Татарстана, Кировской области.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил жителей республики не выезжать в другие районы без крайней необходимости. Он отметил, что доставка грузов и работа транспортных компаний будут продолжаться в обычном режиме.

Нерабочие дни и режим самоизоляции продлятся в республике до 30 апреля.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о закрытии границ региона с 5 апреля из-за угрозы коронавируса. Это первый субъект России, где власти пошли на такие меры.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области начали 2 апреля разворачивать и отправлять на место пребывания въезжающие в регион машины. Проехать через область теперь могут только транзитный транспорт и грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водители транзитных автомобилей должны показать маршрутный лист для пропуска в регион.

Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил установить особый порядок передвижения транспорта и жителей в регионах для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, региональные власти получат право самостоятельно определять степень угрозы и принимать антикризисные меры на свое усмотрение, вплоть до закрытия границ субъекта. Президент объяснил свое решение тем, что главы регионов лучше знакомы с обстановкой на местах.

Теги: КПП, коронавирус, Республика Удмуртия
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