Власти Удмуртии анонсировали установку КПП на границах региона
На границах Удмуртии в ближайшее время заработают КПП, сообщается на сайте правительства республики.
«Будут организованы контрольно-пропускные пункты проверки граждан и личного автотранспорта на семи дорожных направлениях», — уточняется в сообщении.
В первую очередь усиленный контроль коснется транспорта из соседних регионов: Пермского края, Башкортостана, Татарстана, Кировской области.
Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил жителей республики не выезжать в другие районы без крайней необходимости. Он отметил, что доставка грузов и работа транспортных компаний будут продолжаться в обычном режиме.