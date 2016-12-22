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Компании Дерипаски из-за санкций США подешевели на бирже почти на $3 млрд
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Компании Дерипаски из-за санкций США подешевели на бирже почти на $3 млрд
Финансы, 17:53
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Компании Дерипаски из-за санкций США подешевели на бирже почти на $3 млрд
Самый сильный эффект от введения новых санкций США испытали бумаги компаний, контролируемых Олегом Дерипаской, которые обвалились на 10–20%. Акции госкомпаний, чьи топ-менеджеры попали в черный список, отреагировали сдержанно

Обвал на новостях

В пятницу, 6 апреля,  Минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.

Среди тех, кто попал под санкции, — несколько российских миллиардеров из списка Forbes: владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска, глава «Реновы» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, сенатор Сулейман Керимов, а также партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей в аэропорте Внуково. В список также попали несколько российских компаний, в том числе крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group.

На Московской бирже акции EN+ Group к 17:25 мск обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal — на 12,44%. UC Rusal потеряла более 56 млрд руб. капитализации (примерно $1,15 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,8 млрд, до $6,9 млрд.

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По мнению старшего аналитика «Фридом Финанс» Богдана Зварича, реакция рынка — больше эмоциональная, чем рациональная.

Если рассматривать российский рынок в целом, то реакцию можно охарактеризовать как спокойную. По данным Московской биржи на 17:25 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,18%, индекс РТС — на 0,47%.

Госкомпаниям все равно

В черный список попали не только бизнесмены, но и главы крупных госкомпаний: глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов. Бумаги ВТБ почти не отреагировали на новость — они лишь замедлили рост, начатый с утра 6 апреля. По данным Московской биржи на 17:30, акции ВТБ выросли на 1,69% к началу торгов. «Газпром» тоже немного вырос, на 0,92%.

Включение президента правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список не распространяется на ВТБ, пояснил РБК партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Этим и объясняется спокойная реакция бумаг на новости. «Под санкции автоматически попадают все юридические лица, у которых доля прямого или косвенного владения составляет 50 и более процентов. То есть это «правило 50%» (50 percent rule) автоматически расширяет санкции на подконтрольные российские и иностранные компании. Если под санкции попадает руководитель, то санкции не распространяются на юридическое лицо, но под запрет попадают непосредственные контакты с этим топ-менеджером», — пояснил адвокат. ВТБ и так уже находился под секторальными санкциями, которые ограничивали только некоторые финансовые операции с банком.

Что касается «Газпрома», то крупным проектам компании уже доставалось от санкций, например «Северному потоку–2», напоминает Зварич. Однако, несмотря на это, проект продолжается и зарубежные страны, по чьей территории проходит трубопровод, дают свое разрешение на его строительство, указывает он.

Авторы: Людмила Петухова, Анна Михеева, Елена Пашутинская.
Теги: Санкции , Фондовый рынок
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Под новые санкции США попали олигархи и главы госкомпаний Политика
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