«Русал» прокомментировал попадание в санкционный список США

В «Русале» заявили РБК, что компания проинформирована о включении в новый санкционный список США.

«Компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее 6 апреля Министерство финансов США опубликовало список физлиц и компаний, в отношении которых введены санкции.

В перечне оказались 26 человек, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и другие. Под санкциями оказались, в частности, «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова» и другие.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил, что олигархи были включены в список потому, что они получают прибыль от действий властей. Отмечается, что теперь они не будут «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».​