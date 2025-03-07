Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с Украиной

Москва хочет четко понимать основополагающие принципы финального соглашения, чтобы договориться о временном прекращении огня, говорят источники Bloomberg. Также Россия хочет определять, какие страны могут отправить миротворцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников агентства, Москве нужно четкое понимание основополагающих принципов финального мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Другой источник, знакомый с вопросом, заявил, что Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран, которые примут в ней участие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Ранее Песков заявил журналистам, что у России есть свои интересы, в том числе по обеспечению безопасности, но достижение целей дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у России и Украины нет другого выбора, кроме как заключить мир.

Трамп днем 7 марта не исключил введения санкций и пошлин против Москвы, «учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя». Он призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров. США не вводили масштабных санкций против России с тех пор, как Трамп вступил в должность. По данным The Washington Post и Axios, президент США возмущен нарастающей интенсивностью боевых действий на фоне его усилий по урегулированию конфликта. Трамп намекает России, что она «идет не в том направлении, в то время как Украина пошла в правильном», пояснил позицию США в разговоре с WP неназванный чиновник.

WP отмечает, что из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным и переговоров с Москвой Трамп столкнулся с критикой как в США, так и со стороны государств-союзников, которые упрекают его за диалог с российской стороной.

В начале марта США приостановили военную помощь Украине и прекратили передавать Киеву разведданные. На этом фоне российские военные продолжили продвижение в ДНР, взяв под контроль несколько населенных пунктов, а также нанесли удары по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса, отчитывалось Минобороны.

Путин в конце января заявил, что в урегулировании конфликта с Украиной важно «устранить первопричины кризиса», а целью должен быть долгосрочный мир, а не «какая-то передышка».