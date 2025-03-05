FT узнала о прекращении обмена разведданными между Украиной и США

Фото: Manu Brabo / Getty Images

США прекратили обмен разведданными с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Вашингтон продолжает передавать разведывательную информацию об Украине и России своим ближайшим союзникам, включая Великобританию, уточнили собеседники газеты.

При этом источник «Суспільне» сообщил, что по состоянию на 5 марта, обмен между Киевом и Вашингтоном сохраняется. Так он прокомментировал данные Daily Mail о том, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона, в рамках прекращения военной помощи.

Материал дополняется