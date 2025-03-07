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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: нанесен удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Российская сторона нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВПК Украины, все цели поражены, заявили в Минобороны. Власти ряда регионов Украины и «Нафтогаз» сообщали об атаках
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 7 марта российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщило Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отметили в ведомстве.

Всего за первую неделю марта российские силы нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине, рассказали в Минобороны. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными беспилотниками, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских военных.

Власти Украины заявили об ударе по энергетической инфраструктуре
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Утром 7 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной» атаке на газовую и энергетическую инфраструктуру страны. Глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода сообщил об атаке на «критический промышленный объект» и предупредил о возможных ограничениях в подаче газа. Полтавская областная военная администрация сообщила о повреждении бытового газопровода в Миргородском районе.

Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил о повреждении «производственного объекта» в Прилукском районе. Глава «Нафтогаза» Роман Чумак заявил о повреждении производственных мощностей холдинга, обеспечивающих добычу газа.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны энергетика Украина Нафтогаз Украины
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