Кремль ответил на призыв Трампа к переговорам по ядерному разоружению

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о желании начать переговоры о денуклеаризации с Москвой, передает корреспондент РБК.

Также Россия считает, что в переговорах должны участвовать и европейские ядерные державы — Великобритания и Франция.

Проработки этих вопросов пока не было, рассказал он.

Трамп говорил, что «было бы здорово», если бы от ядерного оружия избавились «мы все», включая Китай. Песков сказал, что точку зрения Пекина по этом вопросу еще предстоит узнать. «С Китаем у нас свои добрые отношения. Будем расширять этот диалог. У американцев с китайцами свои отношения, здесь американцы должны определяться, учитывая свои отношения с Пекином. Пока контактов не было», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Материал дополняется.