Трамп заявил о готовности к переговорам с Россией о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января о том, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это будет поддержано остальным миром. Он отмечал, что Китай быстро наращивает свои ядерные возможности и может в будущем догнать или даже превзойти США.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3, последний — в 2010 году. В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года.

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