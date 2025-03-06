 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп заявил о готовности к переговорам с Россией о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января о том, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это будет поддержано остальным миром. Он отмечал, что Китай быстро наращивает свои ядерные возможности и может в будущем догнать или даже превзойти США.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3, последний — в 2010 году.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года.

Материал дополняется.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 17:31
Бессент заявил о готовности США ввести санкции против России ради мираПолитика, 23:34
Трамп заявил о готовности к переговорам с Россией о денуклеаризацииПолитика, 23:31
Второй за март частный космический аппарат приземлился на ЛунуТехнологии и медиа, 23:11
«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 23:00
Противники нового режима в Сирии подняли восстание в ЛатакииПолитика, 22:50
Как премьер Израиля и ШАБАК обвиняют друг друга в атаке ХАМАСПолитика, 22:33
Генпрокуратура попросила изъять активы бывших топ-менеджеров «Газпрома»Бизнес, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Главы стран ЕС обсудят на саммите проблему транзита газа через УкраинуЭкономика, 22:25
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
Украина и США проведут переговоры в Саудовской АравииПолитика, 22:13
«Авангард» выиграл десятый матч подряд в КХЛСпорт, 21:49
Володин, Клишас и Останина поспорили из-за закона об эвтаназии собакОбщество, 21:43
Президента Южной Осетии госпитализировали с гипертоническим кризомПолитика, 21:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25