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Гросси вспомнил Рейгана и Горбачева после планов Трампа о ядерном оружии

Глава МАГАТЭ приветствовал идею Трампа о сокращении ядерного арсенала, отметив, что «контроль над вооружениями осуществляется сверху вниз». В Кремле называли невозможным этот сценарий в условиях конфликта на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg приветствовал план президента США Дональда Трампа о возможном сокращении ядерного арсенала и напомнил о результатах саммита 1987 года.

«Мы видели это с Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, — сказал он, имея в виду саммит лидеров США и СССР в 1987 году, на котором был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Мы можем увидеть это с Трампом и другими. Контроль над вооружениями осуществляется сверху вниз, а не снизу вверх».

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что, хотя движущим фактором на этом пути «могут быть деньги», здесь не обойтись без президентской дипломатии.

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После своего возвращения в Белый дом Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая. Он говорил, что эту идею поддержал российский лидер Владимир Путин. Также, по словам республиканца, у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены». Президент США выразил уверенность, что остальной мир поддержал бы подобные стремления ядерных держав.

В Кремле называли невозможным сокращение ядерного потенциала в условиях конфликта на Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о необходимости таких контактов, но с учетом нынешнего положения дел их следует рассматривать в комплексе.

По оценкам SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире, а Китай догонит их к 2030 году.

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МАГАТЭ США Рафаэль Гросси Дональд Трамп Иран Рональд Рейган Михаил Горбачев
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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