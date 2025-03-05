Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции

Эммануэль Макрон (Фото: Victor Velter / Shutterstock)

Эммануэль Макрон в ходе прямого телеобращения сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием, передает FranceInfo.

«Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания», — сказал он.

Однако при этом Макрон подчеркнул что «что бы ни случилось, решение [о применении ядерного оружия] всегда было и будет в руках президента Франции».

После выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружение ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, писала в конце февраля The Telegraph.

Франция — одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок. В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».

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