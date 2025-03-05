 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Victor Velter / Shutterstock)

Эммануэль Макрон в ходе прямого телеобращения сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием, передает FranceInfo.

«Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания», — сказал он.

Однако при этом Макрон подчеркнул что «что бы ни случилось, решение [о применении ядерного оружия] всегда было и будет в руках президента Франции».

После выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружение ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, писала в конце февраля The Telegraph.

Франция — одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».

Материал дополняется.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
ядерное оружие Франция Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
В Мексике нашли расчлененные тела девяти студентовОбщество, 22:47
Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия ФранцииПолитика, 22:35
Макрон выступил против перемирия на УкраинеПолитика, 22:24
В Киеве опровергли планы постановки на воинский учет детей с 14 летПолитика, 22:24
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
«Спартак» второй раз в истории забросил 200 шайб за сезон в КХЛСпорт, 22:10
Российского военного атташе в Румынии объявили персоной нон гратаПолитика, 22:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гунба попросил Путина отсрочить ограничения на въезд в Россию из-за правПолитика, 21:51
На Солнце произошла мощная вспышка класса МОбщество, 21:43
Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к мируПолитика, 21:25
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Власти Белгородской области рекомендовали вузам перейти на очную формуОбщество, 21:23
Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии ГунбойПолитика, 21:11
Орбан решил выяснить у лидеров ЕС, как они собираются победить без СШАПолитика, 21:08