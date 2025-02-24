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Военная операция на Украине ,  
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Путин поддержал идею сократить оборонные расходы России и США на 50%

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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. С идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, заявив, что средства можно направить на что-то «более продуктивное»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку идеи американского коллеги Дональда Трампа о сокращении оборонных расходов Москвы, Пекина и Вашингтона на 50%. Об этом он заявил в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин добавил, что оборонные траты Китая — это дело Пекина.

«Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал он.

Путин заявил о невозможности повышать оборонные расходы до бесконечности
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Трамп выступил с предложением о сокращении военных расходов трех стран в середине февраля, тогда же он заявил, что хочет провести переговоры о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем. «Мы все тратим много денег, их мы могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны», — сказал политик (цитата по Axios).

По мнению республиканца, у стран «нет причин тратить почти $1 трлн на военные нужды». Трамп хочет обсудить этот вопрос с Путиным и Си, как только «мы все уладим» на Ближнем Востоке и на Украине.

В декабре 2024-го Путин говорил, что траты на повышение обороноспособности России достигли 6,3% ВВП. «Раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», чтобы была возможность развивать и другие сферы: экономику, науку, образование, здравоохранение, отмечал он.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) называл США, Китай и Россию лидерами по военным тратам в 2023 году. По его подсчетам, эти страны потратили:

  • США — $916 млрд, или 3,4% национального ВВП (в 2022 году — $877 млрд, или 3,5% ВВП);
  • Китай — $296 млрд, или 1,7% ВВП (в 2022 году — $292 млрд, или те же 1,7% ВВП);
  • Россия — $109 млрд, или 5,9% ВВП (в 2022 году — $86,4 млрд, или 4,1% ВВП).

Что касается ядерного потенциала, осенью 2024 года в Кремле заявили, что в условиях конфликта с Украиной говорить о его сокращении невозможно. Однако, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие контакты необходимы, их нельзя «откладывать в долгий ящик». По данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.

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