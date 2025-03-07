Москва заявила о «разных сценариях» при неуплате Ереваном взноса в ОДКБ

Из-за неуплаты взноса в ОДКБ Арменией страны — члены блока могут рассмотреть «разные сценарии», но выгонять никого, скорее всего, не будут, заявил замглавы МИД России Панкин. Ереван заморозил участие в ОДКБ в прошлом феврале

Александр Панкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Если Армения до конца этого года не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), страны — участницы объединения «могут рассмотреть разные сценарии», заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Панкин, отметив, что в таком случае возникнет ситуация, когда член ОДКБ не платил взнос уже два года.

«Никто никого, наверное, выгонять не будет, никто автоматически не уйдет. Но, наверное, можно будет рассмотреть вопрос о том, о модальностях дальнейшего взаимодействия между странами. Не надо это воспринимать как «сами уйдут или их выгонят», ни в коем случае, потому что я читаю всякие разные чьи-то высказывания», — подчеркнул Панкин.

Он рассказал, что уже бывали случаи, когда у других стран возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам. По словам замглавы МИД России, с Ереваном в ОДКБ продолжается диалог «по всей повестке». «Всегда надеемся на лучшее», — добавил Панкин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке членства страны в ОДКБ в феврале 2024 года, после чего Ереван прекратил финансирование организации. Пашинян неоднократно критиковал блок за нейтральную позицию в конфликте Еревана и Баку из-за Нагорного Карабаха, который в 2023 году перешел под контроль Азербайджана.

В том же году Армения отказалась от участия в ряде мероприятий в рамках ОДКБ, включая военные учения и саммит в Минске. Пашинян допускал выход Армении из ОДКБ, но позднее отметил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из организации, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Впоследствии он говорил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ.

В декабре 2024 года Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ невозможно: «Точка невозврата пройдена».

Президент России Владимир Путин отмечал, что ОДКБ призвана защищать от внешней агрессии, а таковой в отношении Армении не было. В ноябре 2024 года он подчеркнул, что Ереван не объявлял о выходе из блока, а лишь поставил участие в нем на паузу.

Служба внешней разведки Армении в январе заявила, что причины заморозки участия страны в ОДКБ останутся актуальными в 2025 году. Организация, по мнению разведки, не способна эффективно решать проблемы на Южном Кавказе, что ставит под сомнение ее авторитет.