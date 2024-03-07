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Политика ,  
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Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Санду: Россия пыталась совершить государственный переворот в Молдавии
Санду на пресс-конференции с Макроном обвинила Россию в «энергошантаже» и попытке госпереворота. Макрон пообещал встать на сторону Санду в ее «борьбе за свободу». Москва ранее опровергала обвинения в дестабилизации Молдавии
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия пытается контролировать Молдавию через энергетический шантаж, организацию демонстраций и попыток госпереворота, заявила президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Московский режим пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак <...> и даже подготовки государственного переворота», — сказала Санду.

В ответ президент Франции пообещал, что если Кишенев столкнется с этими «попытками вмешательства, целью которых является очень четкое разделение молдавского общества», Франция и ЕС встанут на сторону Санду. «Молдавский народ может гордиться своей мирной борьбой за свободу, которая представляет собой вызов для России Владимира Путина», — подчеркнул Макрон.

На этой же пресс-конференции Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии, которая займется обучением молдавских военных.

Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии
Политика
Майя Санду и&nbsp;Эмманюэль Макрон

Санду не первый раз обвиняет Россию в попытках госпереворота. Так, еще в октябре она заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе в августе) планировал в начале этого года переворот в стране, чтобы сместить ее. По ее словам, в ЧВК рассчитывали, что антиправительственные протесты в республике выльются в «насильственные». «Ситуация на самом деле драматичная, и мы должны защитить себя», — отмечала молдавский лидер.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на Восток, а также опровергала утверждения о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. В МИДе подчеркивали, что власти Молдавии намерены задействовать «миф о российской угрозе» и отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем.

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Российских миротворцев ввели в зону приднестровского конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) приблизительной численностью 1 тыс. военнослужащих. На нее возложена задача охраны складов, где находится более 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран Восточной Европы.

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет Съезд народных депутатов всех уровней, на котором были приняты резолюция и декларация. В первом документе парламентарии обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации. Во втором они обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России. Кишинев назвал это обращение пропагандой и отметил пользу «политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС» для Тирасполя.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Майя Санду госпереворот Молдавия Эмманюэль Макрон
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