Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии
Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Париже.
«Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооруженных сил», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Макрона, ключевой задачей этой миссии станет организация обучения молдавских военнослужащих.
Вместе с этим французский президент выразил Санду «непоколебимую поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Оба лидера также призвали Россию вывести войска из Приднестровья.
О том, что главы Молдавии и Франции подпишут оборонное соглашение о сотрудничестве, накануне сообщила пресс-служба Санду. Соглашение предусматривает расширение уже существующего с 1998 года взаимодействия в области обороны и включает в себя вопросы подготовки военного персонала, контроля воздушного пространства, участия в международных миссиях и обмена технологиями.
Молдавия не входит в Североатлантический альянс, однако нынешний президент страны Майя Санду неоднократно говорила о намерении страны присоединиться к ЕС и НАТО. В декабре Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение. До этого ЕС предоставил каждой статус страны-кандидата. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого не будет.
Россия неоднократно осуждала расширение НАТО на Восток, отмечая опасность эскалации напряженности. Вместе с этим Москва предупреждала, что, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, конфликт России с блоком неизбежен. Такое заявление было сделано после слов Макрона о переговорах по возможной отправке европейских войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал Макрон 27 февраля.
Спустя сутки после этого власти Приднестровья обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы». «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России.
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